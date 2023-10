Radios FM: Berne leur permet de diffuser encore pendant deux ans

81% des Suisses sont passés à la DAB+

De plus en plus de Suisses sont passés à la radio numérique (DAB+ et internet). Au printemps 2023, le numérique atteignait 81%, alors que la FM avait chuté à 19%, selon l’OFCOM. Que ce soit au travail ou à la maison, les auditeurs écoutent à plus de 80% les radios en numérique. En voiture, cette proportion est de 66%. Et seuls 8% des citoyens écoutent encore la radio exclusivement via la FM.