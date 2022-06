Berne: Radios: le National donne le coup de grâce à la FM

Le Conseil national a refusé par 79 voix à 73 et 24 abstentions une motion du conseiller aux États Ruedi Noser (PLR/ZH), qui demandait que la diffusion et la réception FM ne soient pas automatiquement abandonnées en Suisse en 2024. Il proposait un sursis pour cette technologie: le Conseil fédéral était chargé de ne pas interrompre la FM avant que le DAB+ et la radio par internet atteignent une part de marché de 90%.