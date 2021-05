Zurich - Radja, le roi lion du zoo de Zurich est mort

Radja, le lion d’Asie du zoo de Zurich n’est plus. Jeudi, il a été anesthésié et examiné à cause de problèmes intestinaux. Vendredi, son occlusion intestinale s’est à nouveau manifestée. Comme d’autres examens et traitement auraient gravement compromis la qualité de Raja, 16 ans, il a été euthanasié. C’était l’un des plus vieux lions d’Asie se trouvant dans des zoos européens.