Formule 1 – Räikkönen avait déjà annoncé sa retraite en mars

Avant la course inaugurale qui s’est disputée au Bahreïn le 28 mars 2021, le Finlandais aux 350 départs en F1 avait déjà annoncé qu’il allait mettre un terme à sa carrière à la fin de cette saison 2021.

Formula 1 a publié sur ses différents réseaux sociaux, lundi, une séquence qui prouve que le champion du monde 2007 avec Ferrari avait prémédité son coup. On y voit Räikkönen ouvrir l’enveloppe dans laquelle il avait glissé ses confidences neuf mois plus tôt.

«Vous ne l’ouvrez pas et vous ne mettez pas la feuille dans une autre enveloppe. Je vais prendre une photo pour être certain que ce sera la même…», avait malicieusement glissé le pilote Alfa Romeo.

Eh bien non, personne n’avait lu ses prédictions, ou tout du moins s’était bien gardé de les révéler. À la question de savoir quelle serait sa course favorite, la réponse a été Abu Dhabi… «parce que ce sera ma dernière course en F1».