Tennis«Rafa m’a toujours tué à Roland-Garros»

Roland-Garros 2017, Rafael Nadal vient de battre Stan Wawrinka en finale sur le score de 6-2 6-3 6-1, KEYSTONE

Stan Wawrinka (ATP 18) dispute actuellement le tournoi ATP 500 de Saint-Pétersbourg. Il jouera son quart de finale ce vendredi vers 13h30 face au Canadien Denis Shapovalov (ATP 12), facile vainqueur en huitièmes de finale, jeudi, du Biélorusse Ilya Ivashka (ATP 141) 6-1 6-4.

En marge de cette compétition, le Vaudois a évoqué la 13e victoire de Rafael Nadal à Roland-Garros, ainsi que ses considérations sur les trois meilleurs joueurs du monde. Et Stan the Man est plutôt élogieux envers le Majorquin: « Ce que Rafael Nadal réalise jusqu’à présent à Roland-Garros est probablement l’une des plus grandes performances de tous les sports. La façon dont il le fait, c’est quelque chose d’incroyable » , a déclaré le Suisse dans des propos relayés par We Love Tennis.

Et Stan Wawrinka sait de quoi il parle puisqu’il a affronté deux fois l’Espagnol sur la terre battue parisienne, pour deux défaites en trois s ets. « J’ai eu la chance de l’affronter à Roland-Garros et je me suis toujours fait tuer. Je sais donc à quel point il est difficile de le jouer là-bas. »

«Savourer le fait qu’ils jouent encore»

Suite à la conquête du 20e titre du Grand Chelem de Nadal, la question de savoir qui est le meilleur joueur de tous les temps a également été posée à Stan Wawrinka. «Concernant le Big Three, il est toujours difficile de comparer. Aujourd’hui nous ne savons pas qui est le GOAT. Je pense que nous devrons attendre et voir.»