Football : Rafael Benitez n’est plus l’entraîneur d’Everton

Défaite de trop pour le technicien espagnol, samedi face à Norwich (2-1). Les Toffees ne sont que 16es de Premier League.

Des banderoles menaçantes et insultantes avaient été déployées par des supporters avant même l’officialisation de sa nomination, non seulement parce qu’il avait déjà dirigé les Reds, mais parce qu’il avait alors qualifié Everton de «petit club» après un derby en 2007.

«Benitez, dégage de notre club»

Entraîneur également de Newcastle, du Real Madrid, de Naples ou de l’Inter Milan, Benitez avait conduit Liverpool à une victoire mythique en finale de la Ligue des champions 2005, aux tirs au buts (3-3, 3-2 ap. t.a.b.), après avoir été mené 3-0 par l’AC Milan, et à la finale en 2007. Mais après un démarrage encourageant avec Everton, avec 3 victoires et 1 nul sur les 4 premières journées, les mois d’octobre et novembre, avec 2 nuls et 6 défaites dont un 1-4 dans le derby à Goodison Park, avaient considérablement fragilisé sa position.