Football : Rafael Leão marque le but le plus rapide de Serie A

L’avant-centre de l’AC Milan a battu un nouveau record en marquant un but d’une efficacité redoutable.

Il est pressé, Rafael Leão. Mais l’attaquant de l’AC Milan a aussi montré qu’il était efficace. Ce dimanche, le Portugais a aussi prouvé qu’il ne confondait pas vitesse et précipitation.

L’ancien du LOSC n’a eu besoin que de 6 secondes et 20 centièmes pour planter son premier pion de la partie contre Sassuolo (2-1). Grâce à cette réalisation, il devient l’auteur du but le plus rapide de Serie A.