Tennis: Rafael Nadal a vraiment la grande classe

Une vidéo de Rafael Nadal quittant Wimbledon après son abandon fait le tour du monde et confirme ce que beaucoup savaient: l’Espagnol a la grande classe.

Il prend le temps d’offrir un sourire et les employés des différents tournois ne l’oublient pas. Ce que confirme sur Twitter un employé de Roland-Garros, le Français Arthur Delaye: «Je travaille à Roland-Garros depuis 2018 et je peux dire que Rafa est toujours si gentil avec le staff et il prend le temps de saluer chaque personne à la fin du tournoi».