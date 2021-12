Tennis : Rafael Nadal, Ashleigh Barty et Naomi Osaka bientôt de retour

L’Australienne sera présente au tournoi d’Adelaide en début d’année. L’Espagnol et la Japonaise se sont inscrits pour celui de Melbourne.

Trois stars du tennis mondial vont effectuer leur retour sur le circuit début janvier en Australie, après plusieurs mois d’absence: Ashleigh Barty, No 1 mondiale, au tournoi d’Adelaide, Rafael Nadal, No 6 mondial et Naomi Osaka, ex-No 1 de la WTA, à celui de Melbourne, ont annoncé les organisateurs de ces événements jeudi.