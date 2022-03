Tennis : Rafael Nadal assoit sa domination sur le tennis mondial

Le Majorquain a remporté son 20e succès consécutif cette année. Il a dominé son compatriote Carlos Alcaraz en demi-finale du Masters 1000 d’Indian Wells. Il affrontera Taylor Fritz en finale.

Plus fort que le vent et la fougue de son cadet de 17 ans Carlos Alcaraz, Rafael Nadal a remporté son 20e match d’affilée en 2022 pour se hisser en finale du Masters 1000 d’Indian Wells, où l’attend le surprenant Américain Taylor Fritz.

Pour préserver son invincibilité, l’Espagnol, No 4 mondial et recordman du nombre de Grands Chelems remportés (21) depuis son sacre à l’Open d’Australie, fin janvier, a dû se mettre en mode guerrier ultime, face à son talentueux compatriote voué à devenir son successeur tôt ou tard.

Et il l’a prouvé en s’imposant 6-4 4-6 6-3 en 3h12, au terme d’un très gros combat, dont l’issue a été d’autant plus incertaine, que le vent violent et tourbillonnant a longtemps perturbé les débats.