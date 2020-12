Cette distinction, qui a tout particulièrement touché le Majorquin, est décernée par la Communauté de Madrid à des personnalités ou des institutions ayant une conduite exemplaire et qui se distinguent par leur dévouement à la citoyenneté: pour leur contribution à la vie politique, économique, culturelle ou sociale. C’est pour sa lutte contre la pandémie de coronavirus que le No 2 mondial a été mis en avant.

Rafael Nadal a non seulement effectué des donc personnels, mais il a également coordonné une levée de fonds en compagnie du basketteur Pau Gasol. Une vente aux enchères d’accessoires et d’équipements de grands sportifs espagnols a permis de récolter 14 millions d’euros. Une fois décoré, lors de son discours, le taureau de Manacor a évoqué les victimes du coronavirus et en a profité pour une nouvelle fois dire sa reconnaissance aux équipes médicales et aux forces de sécurité de l’État espagnol.