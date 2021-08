Tennis : Rafael Nadal déjà battu à Washington

L’Espagnol a été éliminé jeudi par le Sud-Africain Lloyd Harris, 50e joueur mondial, en 8e de finale. Il faisait son retour après deux mois de convalescence à la suite d’une blessure au pied gauche.

«Je vais continuer de relever le défi qui me fait face et j’ai une chance la semaine prochaine à Toronto», a relevé Nadal. Lui, Novak Djokovic et Roger Federer devraient tous trois se présenter à l’US Open avec un record de vingt titres de Grand Chelem chacun dans leur escarcelle, Djokovic avec en plus l’espoir de remporter tous ceux de l’année pour la première fois depuis Rod Laver en 1969.