La joie de Rafael Nadal après sa balle de match victorieuse dimanche. KEYSTONE

Chaque année c’est pareil. Les saisons passent et on se dit que l’on vient peut-être de voir la meilleure version possible de Rafael Nadal sur terre battue. Mais dimanche, ce match de son treizième sacre à la Porte d’Auteuil restera sans doute à jamais comme sa victoire référence en carrière à Roland-Garros.

A 34 ans, le Majorquin a réduit le No 1 mondial Novak Djokovic, invaincu en 2020 – US Open mis à part – au rang de faire-valoir pendant deux sets et demi en finale. Sous le toit du court Philippe Chatrier, «Rafa» a laissé deux jeux en deux manches à son grand rival et commis six fautes directes au cours de celles-ci (!)

C’est simple, l’Espagnol avait réponse à tout. Peu en verve au filet alors que le score prenait de l’ampleur au cœur de la première manche, il a choisi de contrer les amorties de «Djoko» en jouant croisé. Et comme le Serbe ne marquait en plus pas ou peu de points derrière sa première balle de service (27%)…

Après avoir infligé une roue de vélo pour la première fois de sa vie en finale d’un Grand Chelem à Djokovic, qui en a quand même disputé 27, Nadal a relancé le service de «Nole» comme jamais et fait vivre un enfer à son adversaire sur les rallyes de moins de cinq frappes. Résultat, 6-0 6-2 après 1h35’ de jeu.

En grand champion qu’il est, Djokovic a bien eu un sursaut d’orgueil lors du troisième set. Mais ce Nadal là ne pouvait pas laisser échapper sa 100e victoire à Roland-Garros, le tout sans perdre un set du tournoi. Et dire que cela devait être son Roland-Garros le plus difficile avec ces conditions et ces nouvelles balles…