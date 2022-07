Wimbledon: programme du samedi avec Nadal, Tsitsipas et Kyrgios

Wimbledon : Rafael Nadal et le choc Tsitsipas-Kyrgios au programme de samedi

Le joueur de tennis espagnol devra se défaire de l’Italien Lorenzo Sonego pour se qualifier pour les huitièmes de finale du Grand Chelem londonien, ce samedi 2 juillet.

Rafael Nadal jouera son match du troisième tour sur le Centre Court, samedi lors de la 6e journée de Wimbledon au cours de laquelle le choc entre Stefanos Tsitsipas et Nick Kyrgios a été programmé sur le court No 1. La No 1 mondiale Iga Swiatek jouera son match du 3e tour contre Alizé Cornet sur le court No 1.