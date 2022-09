US Open : Rafael Nadal exécute Richard Gasquet

Rafael Nadal, après deux premiers tours cahoteux, a accéléré la cadence à l’US Open samedi, faisant longtemps vivre un calvaire à Richard Gasquet, pour rallier les 8e de finale, imité par le phénomène Carlos Alcaraz et la No 1 mondiale Iga Swiatek.

L’Espagnol, 3e mondial, s’est imposé 6-0 6-1 7-5, infligeant à sa victime préférée sa 18e défaite en autant de confrontations. La plus lourde aussi en Grand Chelem, du niveau de celle qu’avait concédé le Français à Roland-Garros en 2015 contre Novak Djokovic (6-1 6-2 6-3).

Et encore, si Gasquet a pu marquer six jeux dans cette rencontre, c’est au prix d’un baroud d’honneur dans le troisième set, durant lequel il a enfin lâché ses coups. Nadal, qui a enfin vu un peu d’adversité se manifester, a fait en sorte de ne pas laisser Gasquet nourrir d’espoir de remontée, après son débreak à 2-2. Une manche accrochée, finalement plus utile que les deux précédentes pour ce qui est de peaufiner des réglages.