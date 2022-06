Tennis: Rafael Nadal: «J’ai dû faire des injections avant chaque match»

Et puis très vite, les questions ont basculé sur son pied gauche. Le Majorquin avait demandé de plus être interrogé sur le sujet pendant la semaine et avait laissé entendre qu’il en dirait plus une fois la quinzaine terminée. Alors il s’est expliqué. «Si on prend les circonstances dans lesquelles j’ai évolué ici, je ne peux et ne veux pas continuer comme ça. J’ai joué après avoir reçu des injections dans les deux nerfs pour m’endormir le pied. Avant chaque match. Vous ne voulez pas savoir combien j’en ai fait, ni combien d’anti-inflammatoires j’ai avalé… Mais c’est comme ça que j’ai été capable de jouer. Parce que je n’avais aucune sensation, ni sensibilité au niveau du pied.»

Dès la semaine prochaine, Rafael Nadal va utiliser la radiofréquence pour désensibiliser les deux nerfs et ainsi essayer de créer une longue période sans douleurs. «Si ça ne marche pas, alors ce sera une autre histoire. Et là, je devrais me demander si je suis prêt à faire quelque chose de plus lourd, sachant qu’une opération ne me garantit pas de pouvoir être compétitif à nouveau après. Cela prendrait beaucoup de temps pour revenir, a-t-il encore dit. Si je suis capable de jouer juste avec des anti-inflammatoires, je peux vivre avec. Avec des injections, non. Je ne veux pas me remettre dans cette situation. Cela peut arriver une fois mais ça ne peut pas être une philosophie de vie.»