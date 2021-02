Rassurant lundi lors d’un entraînement où il n’a pas montré de douleurs apparentes, Rafael Nadal n’a pas semblé non plus gêné lors de son entrée en lice mardi face au Serbe Laslo Djere (ATP 56), décrochant en moins de deux heures (1h53) et trois sets (6-3 6-4 6-1) sa qualification pour le deuxième tour. «J'ai vécu 15 jours difficiles avec mes soucis au dos. Aujourd'hui, il fallait que je survive et c’est ce que j’ai fait, a expliqué le Majorquin sur le court. Je suis là pour faire le maximum, comme toujours. Je ne peux pas dire autre chose. On va voir jour après jour. Aujourd'hui, je me suis offert un jour de plus pour aller mieux. C’est clair que cela n’a pas été la préparation rêvée, mais je reste en vie.»