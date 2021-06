Tennis - Rafael Nadal: «J’étais très fatigué par moments»

Au début, je pense qu’il ne jouait pas très bien, il faisait des erreurs. Il a eu une balle de break au premier jeu, puis des balles de jeu sur le suivant. Ça aurait pu faire 2-0 pour lui et ça a fait 2-0 pour moi. Puis 4-0 et il a commencé à faire plus de fautes. Plus tard, c’est vrai que les conditions de jeu ont été plus lentes. On a joué durant toute la quinzaine avec la chaleur et des rebonds hauts. Lorsque l’on joue la nuit, ça rebondit moins, la balle tourne moins. Ce sont des conditions plus favorables pour lui. Mais c’est le tennis. Le joueur qui s’adapte le mieux gagne. Et sans aucun doute, il méritait de gagner.