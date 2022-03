Tennis : Rafael Nadal: «On devrait être préparés aux insultes, non?»

Interrogé à propos des larmes de Naomi Osaka à Indian Wells, Rafael Nadal a montré de l’empathie pour la Japonaise. Tout en rappelant les devoirs des athlètes du circuit.

«La réponse facile pour moi, ce serait de dire ‘’Je me sens mal par rapport à ce qui est arrivé, ça ne devrait jamais se produire’’», a déclaré l’Espagnol, après sa victoire au 3e tour du tournoi californien face à Dan Evans, et interrogé sur les faits survenus samedi. Mais, «dans le monde réel», il arrive que des spectateurs lancent des insultes ou soient hostiles, a poursuivi le vainqueur de 21 tournois du Grand Chelem: «Même si c’est terrible à entendre, on devrait être préparés à ça, non?»