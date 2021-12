Tennis - Rafael Nadal «pas sûr d’aller en Australie»

Rafael Nadal n’a rien perdu de son coup droit et l’a prouvé face à Denis Shapovalov samedi à Abu Dhabi. Mais il lui reste beaucoup de travail pour redevenir vraiment lui-même. AFP

Rafael Nadal a enchaîné deux matches, vendredi et samedi au Mubadala World Tennis Championship (tournoi exhibition), et c’est déjà une victoire. Le Majorquin n’avait en effet plus rejoué en compétition depuis cinq mois et l’ATP 500 de Washington, la faute à un pied trop douloureux. Dans les faits, «Rafa» s’est incliné face à Andy Murray (3-6, 5-7) puis contre Denis Shapovalov (7-6, 3-6, 6-10), mais l’essentiel était ailleurs.

D’abord dans le niveau de jeu que l’Espagnol fut en mesure de proposer face à deux solides joueurs de «standing Top 20». Et sur ce point, Rafael Nadal était très satisfait. «Je n’étais pas du tout à 100%, mais j’ai pu montrer que je peux rivaliser avec de bons joueurs, s’est-il félicité au micro d’ESPN. Il y a beaucoup de choses à améliorer pour les prochaines semaines, mais je suis heureux d’avoir affronté des joueurs de la qualité d’Andy et Denis.»

«Un désastre après Roland-Garros»

L’autre sujet sensible concernait évidemment ce corps qui est son plus grand adversaire depuis plusieurs mois. Or, à ce sujet, l’homme aux treize Roland-Garros s’est montré nettement moins rassurant. «J’ai besoin de temps. Les gens pensent que j’ai joué pour la dernière fois à Washington, mais ces matches que j’ai joués là-bas, je les ai faits avec de mauvais sentiments. Après Roland Garros, ce fut un désastre pour moi . Mon pied ne m’a même pas permis de m’entraîner ou de jouer correctement. Cela fait six mois depuis mon dernier vrai match officiel.»

Faut-il dès lors croire que l’Open d’Australie (17 au 30 janvier) arrive trop vite pour le Majorquin? «Je dois parler à mon équipe et prendre une décision. Je ne peux pas garantir à 100% ma participation à l’Open d’Australie. Mon plan est d’y aller et de faire de mon mieux. C’est mon objectif et c’est l’idée, mais je dois voir comment le corps se sent après ces deux matches. J’ai un peu de temps pour prendre cette décision. Nous la prendrons ces prochains jours.»