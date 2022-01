Tennis – Rafael Nadal: «pas un vrai candidat au titre à l'Open d'Australie»

Mais après son succès en finale sur le Franco-Américain Maxime Cressy en deux sets (ATP 112, 7-6 et 6-3), le Majorquin a tenu à calmer les ardeurs de ses plus fervents supporters. Et tant pis si «Rafa» en a profité pour marquer encore un peu plus l'histoire du jeu en devenant, comme Jimmy Connors, le premier tennisman à jouer une finale sur le circuit lors de 19 saisons consécutives!