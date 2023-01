Tennis : Rafael Nadal perd un set, mais passe

«Si on prend en compte tout ce que j’ai traversé ces six derniers mois, c’est un très bon début de tournoi», a souligné Nadal qui avait jusque-là perdu six de ses sept derniers matchs «Je pense que cette victoire va m’aider pour la suite», a estimé l’Espagnol de 36 ans.

Le No 2 mondial affrontera au deuxième tour l’Américain Mackenzie McDonald (65e), qui a lui-même mis plus de quatre heures pour éliminer son compatriote Brandon Nakashima (49e) 7-6 (7-5) 7-6 (7-1) 1-6 6-7 (10-12) 6-4.

Pour le Britannique, qui s’est fait plusieurs fois masser les cuisses aux changements de côté et qui souffrait du ventre, plus le match avançait et plus il devenait difficile de contrôler la balle explosive de Nadal.