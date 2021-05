Tennis - Rafael Nadal perd une place au classement ATP

Rafael Nadal n’est plus que le troisième joueur du monde.

Éliminé en quarts de finale du tournoi de Madrid, vendredi dernier, l’Espagnol Rafael Nadal a perdu un rang au classement ATP. Il a en effet reculé à la troisième place, et il est désormais devancé par le Serbe Novak Djokovic, solide No 1, et le Russe Daniil Medvedev.