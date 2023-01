Open d’Australie : Rafael Nadal se sent «vulnérable»

Le détenteur du record de titres du Grand Chelem (22), a admis se sentir vulnérable, alors que son entrée en lice à l’Open d’Australie s’annonce corsée lundi contre le prometteur Jack Draper. «Probablement l’un des premiers tours possibles les plus difficiles», a jugé Rafael Nadal, 36 ans, qui a perdu six de ses sept dernières rencontres.

«Rapide sur les jambes»

Après son début de saison raté, l’Espagnol a assuré qu’il progressait jour après jour et s’entraînait plus que jamais. «Je me sens plus rapide sur les jambes. Je sens que je joue mieux, avec plus de confiance», a-t-il affirmé.