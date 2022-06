Wimbledon : Rafael Nadal s’en sort en quatre sets

Tout n’a pas été simple pour l’Espagnol, mardi, lors du premier tour du tournoi londonien. Il a battu l’Argentin Francisco Cerundolo (ATP 41) sur le score de 6-4 6-3 3-6 6-4.

«Quand on joue bien à Roland-Garros, il ne reste pas beaucoup de temps pour se préparer pour le gazon. Il est fini le temps béni où je pouvais enchaîner Roland-Garros et le Queen’s pour préparer Wimbledon... maintenant, j’ai besoin de repos et en plus je dois faire des soins pour mon pied», a-t-il souligné.