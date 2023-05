Tennis: Rafael Nadal «sera prêt pour Roland-Garros», assure son oncle

Toni Nadal, oncle et ex-entraîneur de Rafael Nadal, a confié vendredi à la radio «Marca» que son neveu, qui se remet d'une blessure à la hanche survenue à l'Open d'Australie, «sera prêt pour Roland Garros» et qu'il ne pense pas encore à la retraite. «Il va bien. Évidemment, il préférerait être de retour à la compétition, mais il va bien», a assuré Toni Nadal sur Radio Marca dans la nuit de jeudi à vendredi, alors que son neveu a dû déclarer forfait pour le Masters 1000 de Madrid (26 avril - 7 mai). «Il a eu une blessure qui a débouché sur quelques complications», a glissé Toni Nadal. Selon lui, «Rafa» «doit encore attendre un peu, mais je crois qu'il ne manque plus grand-chose pour qu'on puisse le revoir sur les courts», a-t-il affirmé.