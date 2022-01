Tennis : Rafael Nadal s’offre un titre à Melbourne

L’Espagnol, désormais No 6 mondial, a battu en deux sets le Franco-Américain Maxime Cressy en finale du tournoi ATP 250 de Melbourne.

Nadal, 35 ans et désormais No 6 mondial, était quasiment à l’arrêt depuis sa demi-finale perdue à Roland-Garros en juin dernier, à cause de son pied gauche récalcitrant, à l’exception de deux matches joués début août à Washington. L’Espagnol a été contaminé par le Covid-19 fin décembre lors d’un tournoi exhibition à Abu Dhabi.