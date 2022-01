Tennis - Rafael Nadal tient sa victoire référence

Après un peu moins de trois heures de jeu, le No 5 mondial s’est finalement imposé 6-3 6-2 3-6 6-1. Et il ne boudait pas son plaisir. «C’est une semaine très spéciale pour moi. Revenir ici et jouer dans cette ambiance, après tout ce que j’ai traversé, c’est incroyable, a réagi l’homme aux 20 Grand Chelem, dans la Rod Laver Arena. C’est sans aucun doute mon meilleur match depuis mon retour. Et pour l’heure, mon pied me permet de jouer de manière agressive.»

De là à s’imaginer avec le trophée dans les mains le 31 janvier? «Je ne vois pas aussi loin et ne pense pas encore à cet objectif, a poursuivi Nadal en salle de presse. Il y a un mois et demi, je n’étais parfois pas capable de m’entraîner plus d’une heure et demie. Mon entourage, et moi avec, avait pas mal de doutes sur ma capacité à revenir car mon pied me gênait beaucoup. La douleur est sous contrôle et aujourd’hui, je pense avoir fait un grand pas en avant.»