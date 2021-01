Tennis : Rafael Nadal un peu plus dans la légende

L’Espagnol est devenu lundi le premier joueur de l’histoire à atteindre la barre des 800 semaines consécutives dans le Top 10 du classement ATP, soit 66 de plus que Roger Federer.

Toujours 2e, derrière Novak Djokovic et devant Dominic Thiem, Nadal n’est plus sorti du Top 10 mondial depuis qu’il y est entré le 25 avril 2005 à l’âge de 18 ans, juste avant de remporter le premier de ses 13 Roland-Garros. Et durant cette période de 15 ans, il a passé la majorité du temps aux première (209 semaines) ou 2e (361) places..