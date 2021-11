Tennis : Rafael Nadal veut reprendre la compétition en décembre

Éloigné du circuit depuis trois mois, l’Espagnol planifie de revenir pour le tournoi d’Abu Dhabi, en décembre, et de disputer l’Open d’Australie dans la foulée.

Getty Images via AFP

La dernière apparition de Rafael Nadal en compétition remonte au 5 août et son élimination en 16es de finale du tournoi de Washington.

«Mon plan est de jouer Abou Dhabi en décembre puis (en janvier) un tournoi avant l'Australie et ensuite l'Open d'Australie. C'est mon objectif. […] Nous travaillons dur pour que ça se passe comme ça», a déclaré l'Espagnol, 5e mondial, lors d'un événement avec un sponsor à Paris.

«La blessure à mon pied doit encore s'améliorer un peu, mais je m'entraîne déjà quasiment une heure et demie par jour donc c'est positif. Il y a des jours meilleurs que d'autres, mais je commence à avoir beaucoup plus de journées positives que négatives. Donc je suis sur la bonne voie», a insisté le champion aux 20 titres en Grand Chelem. «Je m'entraîne, je me sens mieux. Je suis de retour sur les courts», s'est-il félicité.