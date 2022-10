Cressier (NE) : Raffinerie de pétrole: des activistes du climat ont bloqué l’accès

Aux alentours de 8h30, le blocage a été levé et six activistes ont été interpellés, a communiqué la police cantonale neuchâteloise. Si les véhicules, qui devaient entrer dans la raffinerie pour se charger en carburants, ont été déroutés, la circulation sur l’autoroute n’a pas été entravée, en raison de cette manifestation.

«Ca va être le bordel»

Vers 5 heures du matin, plusieurs camions qui devaient faire le plein à la raffinerie ont été surpris par les manifestants. «Quand on est arrivés ce matin tout était bloqué. On a vu la police, les pompiers et une ambulance arriver sur place. Personne ne pouvait charger. Les entreprises ont dû déplacer les camions vers d’autres dépôts, bien plus loin, pour essayer de charger les camions», témoigne un lecteur-reporter, chauffeur depuis cinq ans chez René Wuthrich, société spécialisée dans le transport de carburant à destination des stations d’essence.