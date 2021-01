Royaume-Uni : Rag’n’Bone Man amorce son retour musical

Le chanteur, qui avait connu un succès mondial avec l’album «Human» en 2017, a dévoilé le premier single de son deuxième disque.

Souvenez-vous à l’automne 2016, le public découvrait ce colosse britannique à la voix d’or sur le titre «Human», tiré de l’album du même nom sorti en février 2017. Le carton a été à la hauteur des 1m96 de Rory Graham, au civil. Une immense tournée à guichets fermés a suivi. Le chanteur, qui navigue entre pop et soul, a ensuite décidé de prendre une pause. On l’a toutefois retrouvé sur «Giant», single à succès du DJ star écossais Calvin Harris, début 2019. Depuis lors, Rag’n’Bone Man s’est fait très discret. Jusqu’au vendredi 29 janvier 2021 et la sortie de «All You Ever Wanted».