Ethiopie: Raid aérien mortel sur la capitale du Tigré rebelle

Éthiopie : Raid aérien mortel sur la capitale du Tigré rebelle

Après cinq mois de trêve, les combats ont repris le 24 août dans le nord du pays entre troupes progouvernementales éthiopiennes et rebelles tigréens. (Image d’illustration)

Après cinq mois de trêve, les combats ont repris le 24 août, autour de la pointe sud-est du Tigré, entre troupes pro-gouvernementales éthiopiennes (armée fédérale, forces régionales et milices alliées) et rebelles tigréens, en conflit depuis novembre 2020 et qui s’accusent mutuellement d’avoir redémarré les hostilités.