Italie

Raid de 300 policiers contre le travail au noir

Près de 60 personnes ont été interpellées ce mercredi dans le sud de l’Italie lors d’une vaste opération de police visant à combattre l’exploitation illégale de travailleurs dans les champs.

Quatorze exploitations agricoles ont été saisies et près de 60 personnes interpellées mercredi matin par un raid de la police. L’action visait à combattre l’exploitation de travailleurs dans les champs, pour beaucoup des migrants illégaux.

L’opération menée avec 300 membres des forces de l’ordre s’est déroulée au petit matin dans les provinces de Cosenza (région Calabre) et Matera (région Basilicate), a précisé la police italienne dans un communiqué. Les soixante personnes interpellées sont soupçonnées de faire partie de groupes criminels organisés se livrant à l’exploitation illégale de travailleurs et à l’aide à l’immigration clandestine.

Chaque été, des milliers d’ouvriers agricoles africains, mais aussi bulgares et roumains, viennent dans la péninsule pour récolter fruits et légumes. Souvent payés un salaire de misère et vivant parfois dans des camps aux conditions d’hygiène déplorables, beaucoup sont exploités par des organisations mafieuses.