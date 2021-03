Le Conseil de sécurité de l’ONU poursuit sa recherche d’un consensus

Dans le dernier projet recalé mardi soir, le Conseil condamne par ailleurs «fermement le recours à la violence contre des manifestants pacifiques en Birmanie, incluant des femmes, des jeunes et des enfants». Outre réclamer la libération des dirigeants civils arrêtés, il appelle aussi «toutes les parties à faire preuve de la plus grande retenue» et encourage «la recherche d’une solution pacifique grâce à un dialogue constructif et à une réconciliation dans l’intérêt des populations et de leurs moyens d’existence».