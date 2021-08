Nicaragua : Raid policier au siège du quotidien d’opposition «La Prensa»

Les dirigeants du journal font l’objet d’une enquête pour «fraude douanière et blanchiment d’actifs».

La police du Nicaragua a investi vendredi les locaux du quotidien d’opposition «La Prensa», déjà contraint de suspendre son édition imprimée faute de papier, alors que les arrestations des détracteurs et des rivaux du président Daniel Ortega se multiplient dans le pays à moins de trois mois de la présidentielle. Dans un communiqué, la Police nationale du Nicaragua a affirmé que les dirigeants du journal faisaient l’objet d’une enquête pour «fraude douanière et blanchiment d’actifs».

Des policiers ont cerné et investi en milieu de journée les locaux du quotidien. Des journalistes présents lors du raid ont raconté sur les réseaux sociaux que l’électricité et l’accès à internet avaient été coupés et les serveurs du journal éteints, et que les travailleurs à l’intérieur du bâtiment s’étaient vus interdire d’utiliser leurs téléphones mobiles.