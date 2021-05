Syrie : Raids aériens imputés à Israël dans la région de Lattaquié

Damas accuse Israël d’avoir mené des raids dans la nuit de mardi à mercredi dans la région de Lattaquié, bastion de la famille du président Bachar al-Assad.

La défense antiaérienne syrienne a été activée pour contrer «les missiles» israéliens, et «certains ont été abattus». «L’agression israélienne a entraîné la mort d’un civil et fait six blessés, dont un enfant et sa mère», selon la source, rapportant aussi des dégâts matériels sur un site de fabrication de plastique.