Proche-Orient : Raids israéliens meurtriers dans l’est de la Syrie

Les frappes israéliennes ont tué mardi soir 5 soldats syriens et 11 combattants alliés, appartenant notamment aux Gardiens de la Révolution iraniens.

Au moins cinq soldats syriens et onze combattants alliés ont été tués dans des frappes nocturnes israéliennes ayant visé des entrepôts d’armes et des positions militaires dans l’est de la Syrie, a indiqué l’Observatoire syrien des droits de l’Homme (OSDH). Selon l’OSDH, l’aviation israélienne a mené plus de 18 raids et visé plusieurs cibles dans une zone s’étendant de la ville de Deir Ezzor (est) à la badiya (désert) de Boukamal, à la frontière syro-irakienne.