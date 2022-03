Arabie saoudite : Raïf Badawi est libre après 10 ans de prison

Après 10 ans de prison pour «insulte à l’islam», le blogueur saoudien et militant des droits humains Raïf Badawi, devenu un symbole de la liberté d’expression dans le monde, a été libéré vendredi.

«Raif m’a appelée, il est libre», a déclaré très émue à l’AFP vendredi sa femme, Ensaf Haidar. Une nouvelle confirmée par un responsable de la sécurité saoudienne à l’AFP sous le couvert de l’anonymat: «Oui, il a été libéré aujourd’hui», a indiqué cette source, sans donner plus de détails.

«J’ai sauté partout quand j’ai appris. Je n’y croyais plus. J’ai hâte de voir mon papa, tellement hâte», a confié à l’AFP l’une de ses filles, Najwa Badawi, 18 ans.

L’ancien lauréat du prix Reporters sans frontières pour la liberté de la presse, âgé de 38 ans aujourd’hui, avait été arrêté en 2012 puis condamné fin 2014 à dix ans de prison et à 50 coups de fouet par semaine pendant vingt semaines pour avoir plaidé notamment pour la fin de l’influence de la religion sur la vie publique.

La première séance de flagellation sur une place publique en Arabie saoudite en 2015 avait choqué le monde pour son caractère «médiéval», selon l’expression d’une ministre suédoise à l’époque. Il n’a plus été fouetté par la suite.

«Raïf Badawi, défenseur des droits humains en Arabie saoudite, a enfin été libéré!» a tweeté vendredi Amnistie internationale Canada, parlant d’une «nouvelle tant attendue» «Vous vous êtes mobilisé.e.s par milliers à nos côtés dans la défense de Raïf Badawi depuis 10 ans. Un grand merci à toutes et tous pour votre soutien sans relâche», a ajouté l’ONG.

Interdiction de quitter le territoire

Elle se bat depuis des années pour sa libération et pour qu’il puisse les rejoindre. Le Québec a ouvert la voie à l’exil de Raïf Badawi au Canada en le plaçant sur une liste prioritaire d’immigrants potentiels pour raisons humanitaires. Mais Amnistie rappelle que le blogueur saoudien reste pour l’instant soumis à une interdiction de quitter le royaume pendant dix ans une fois sa peine purgée.

Le Premier ministre canadien Justin Trudeau s’est dit vendredi sur Twitter «soulagé que Raïf Badawi ait enfin été libéré». Plus tôt, le Premier ministre du Québec François Legault avait tweeté: «enfin! Je ne cesse de penser aux enfants qui vont enfin retrouver leur père!»

La répression brutale des voix dissidentes et l’emprisonnement des militants en Arabie saoudite sont à ce jour dénoncés par des ONG internationales et l’ONU, même si le royaume cherche à améliorer son image internationale en entreprenant certaines réformes.

Musulman sunnite comme la majorité des Saoudiens, Raïf Badawi a fait des études d’économie et dirigé un institut d’apprentissage de l’anglais et des techniques informatiques, selon son épouse. Il aime lire et s’est fait connaître par ses écrits en faveur de la liberté d’expression.