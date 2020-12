Suisse : Raiffeisen plus optimiste pour 2020 mais prudent pour 2021

Les économistes de Raiffeisen tablent sur un recul du PIB de 3,3% en 2020, légèrement moins que le repli de 5,0% anticipé en juin, et la croissance prévue pour 2021 a été revue à la baisse à 2,8%, contre 4,3% précédemment.

Raiffeisen s’est déclaré jeudi légèrement plus optimiste pour la conjoncture suisse cette année, tablant sur un impact plus limité de la crise sanitaire sur l’économie. L’exercice 2021 sera par contre émaillé d’incertitudes et même si le produit intérieur brut (PIB) doit rebondir, cela ne sera pas suffisant pour effacer les effets néfastes de la pandémie de Covid-19.