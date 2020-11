Suisse : Raiffeisen quittera l’Association suisse des banquiers

Le groupe saint-gallois veut défendre ses intérêts et ceux de ses clients privés suisses et entreprises en toute indépendance, a-t-il fait savoir mardi.

Raiffeisen a décidé de quitter l’Association suisse des banquiers (ASB) au 31 mars 2021, selon un communiqué paru mardi. Le groupe saint-gallois veut défendre ses intérêts et ceux de ses clients privés suisses et entreprises en toute indépendance.

Le communiqué précise que Raiffeisen a analysé de façon critique son rôle et sa participation à la conception des conditions cadres au niveau politique. La banque est partie du constat que «le secteur bancaire et les intérêts des différents acteurs de la place financière suisse ont fortement évolué ces dernières années».

Décision mûrement réfléchie

Déception personnelle

De son côté, le directeur général de l’ASB Jörg Gasser s’est dit surpris et «personnellement déçu» par la décision de Raiffeisen. Et de rappeler que la faîtière a entamé cet automne une réorientation stratégique prenant mieux en compte les préoccupations de ses membres opérant à l’échelle nationale, et dont elle s’était donné un an pour évaluer les effets.