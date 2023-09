Rail: Les travaux de déblaiements au Gothard sont terminés

Avant de reconstruire, il fallait évacuer. C’est chose faite. Plusieurs centaines d’experts et de travailleurs ont été déployés dans le tunnel de base du Saint-Gothard ces dernières semaines, après le déraillement d’un train de marchandises à la mi-août . «Le 24 septembre 2023, les laborieux travaux d’évacuation des wagons endommagés ont pu être terminés», indiquent les CFF dans un communiqué de presse.

Les 30 wagons ont été retirés du tunnel et toutes les marchandises et les équipements endommagés ont été évacués sur le site de l’accident, qui s’étend sur environ huit kilomètres. Les travaux de nettoyage sont également terminés. «L’inventaire détaillé des dommages et la planification des travaux de remise en état suivront jusqu’à la mi-octobre», ajoute le communiqué. Les CFF s’attendent à ce que ces travaux de remise en état prennent plusieurs mois.