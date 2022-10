Brésil : Ralliements de poids pour Lula et Bolsonaro avant le second tour

Jair Bolsonaro et Lula s’affronteront le 30 octobre lors du second tour de la présidentielle.

Un peu plus de six millions de voix les séparent -- sur 156 millions d’électeurs -- et d’intenses tractations et marchandages étaient menés par les états-majors des deux candidats pour rallier des soutiens, parfois au prix d’un grand écart idéologique.