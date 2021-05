Automobilisme - Rallye du Chablais: Carron déjà aux commandes

Et, ce vendredi, la première journée de leur épreuve n’a pas été des plus calmes. En effet, à la suite de plusieurs sorties de route de concurrents engagés dans le rallye historique – qui précèdent dans l’horaire les «modernes» –, le premier passage du col de la Croix et le second de la spéciale des Tours d’Aï, en fin d’après-midi, ont dû être annulés. La garantie de la sécurité étant le maître-mot pour cette compétition qui fait œuvre de pionnière pour les sports mécaniques suisses en période de pandémie, on n’a pas hésité à prendre les bonnes décisions.