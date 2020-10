Banques : Ralph Hamers, un boss au style décontracté à la tête d’UBS

Le numéro un mondial de la gestion de fortune s’est doté d’un nouveau directeur qui prend ses fonctions ce 1er novembre. A la découverte du nouveau patron de la banque zurichoise.

M. Hamers, marié à Patricia qu’il a rencontrée chez ING et père de deux jumeaux, va diriger un groupe bancaire, numéro un mondial de la gestion de fortune, qui compte au total plus de 71'000 employés, contre un peu plus de 55'400 pour ING. Pour assurer une transition efficace, il a déjà commencé à travailler début septembre pour UBS.