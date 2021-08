JO de Tokyo - Ralph Stöckli: «On savait qu’on avait ces 13 médailles dans les jambes»

C’est une nouvelle génération d ’ athlètes qui a gagné ces médailles, puisqu ’ aucun des treize suisses n ’ avait décroché un métal olympique avant Tokyo. C ’ est très prometteur avant Paris 2024 où l’on risque d’en retrouver quelques-uns. La barre a été placée haut, mais je suis convaincu qu ’ on peut l ’ atteindre à nouveau aux prochains Jeux d’été. À nous de rester humble malgré ce succès. Vous étiez plutôt modeste, en annonçant un objectif « d ’ au moins sept médailles ».

On savait qu ’ on avait ces 13 médailles dans les jambes. Mais encore fallait-il réussir ces performances le jour J.

L ’ excellent travail de détection et d e promotion d es talents par les fédérations sportives dans notre pays. On appartient aux meilleures nations du monde à ce niveau -là. Mais il faut encore investir dans ce sens, on perd encore trop de pépites en Suisse. Et la collaboration entre le sport d ’ élite et celui de masse est primordial e pour bâtir l ’ avenir. Ce duo fonctionne bien dans notre pays.