France : Ramadan condamné en appel pour avoir dévoilé le nom de son accusatrice

L’islamologue genevois avait livré publiquement la véritable identité d’une femme qui le poursuit pour viol. Il devra lui verser 2000 euros de dommages et intérêts, et payer une amende.

En novembre 2020, en première instance, l’islamologue genevois avait été condamné à 3000 euros d’amende, dont 2000 avec sursis. Son avocat, Me Ouadie Elhamamouchi, a évoqué «une dynamique positive» pour son client et fait part de sa «satisfaction» d’avoir fait diminuer le montant de l’amende.

Dommages et intérêts réduits

«C’est évidemment une satisfaction, ils étaient venus plaider à six avocats devant le tribunal et en soulevant mille et un moyens qui ont tous été rejetés une fois de plus par la Cour d’appel. Le Parquet a donc eu raison de poursuivre M. Ramadan», a réagi pour sa part l’avocat de «Christelle», Me Eric Morain.