France : Ramadan mis en examen pour viols sur une cinquième femme

L’islamologue suisse Tariq Ramadan devra désormais faire face à une cinquième accusatrice. La justice est entrée en matière sur de nouvelles accusations de viols.

«Il n’y a aucun élément nouveau» dans l’enquête depuis deux ans, «c’est une mise en examen de pure forme pour pouvoir organiser prochainement la confrontation», ont commenté les avocats de la défense, Nabila Asmane, Ouadie El Hamamouchi et Philippe Ohayon, à la sortie de l’interrogatoire au tribunal de Paris. «Ce n’est pas la parole de Tariq Ramadan contre celle de cette femme, c’est cette femme contre ses propres mensonges graves et concordants», ont-ils ajouté.

«Tournant fort»

Pour l’avocat de la plaignante, «c’est évidemment une satisfaction» et un «tournant fort». «Les investigations ont démontré combien la parole de ma cliente était aussi fiable que constante», a réagi Eric Morain. «Le code de procédure pénale ne connaît pas les mises en examen de pure forme: seuls des indices graves et concordants, que les juges ont aujourd’hui pleinement constatés», a-t-il rétorqué.

Emprisonné depuis 2018

Il avait déposé plus de 300 vidéos et plus de 1000 photos pour convaincre les juges qu’il s’agissait d’une relation consentie, et les magistrats ne l’avaient alors pas inculpé.