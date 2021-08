Afghanistan : Des rambos suisses ont été envoyés à Kaboul

Le Conseil fédéral a déployé un détachement d’élite au secours des Suisses devant être rapatriés.

Six soldats du «Détachement de reconnaissance de l’armée 10» (DRA-10) sont partis pour l’Afghanistan. Leur mission: veiller sur le rapatriement d’une trentaine de ressortissants suisses. C’est ce que révèle la presse alémanique ce jeudi 19 août. Selon le «20 Minuten», les militaires doivent également s’occuper des 38 collaborateurs locaux de la Direction du développement et de la coopération (DDC), potentiellement menacés et à qui la Confédération offre refuge. Au total : le sort d’environ 280 personnes est entre les mains de la troupe de choc.