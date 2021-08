Football - Ramener Ronaldo à la maison

Partout, les joueurs et les journalistes parlent d’un retour à la maison. Old Trafford représente le terrain de jeu qui a fait passer le Portugais au rang de star internationale. Le choix de partir au Real Madrid était logique – la suite lui a donné raison avec pas moins de quatre Ligue des champions. Il en avait toutefois remporté une avec United.

Les journalistes spécialisés s’interrogent sur le déroulement du transfert. Comment passer de City à United en l’espace de seulement 24 heures? Pour The Athletic, ESPN ou The Guardian, tout est dû à Jorge Mendes, l’agent de CR7. La spéculation est allée de bon train, si bien que Ronaldo a été envoyé simultanément à Paris, Manchester City et même en MLS.